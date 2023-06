Pesto iz smrekovih vršičkov

Sestavine:

· 150 gramov smrekovih vršičkov

· šop sveže bazilike

· 3 žlice olivnega olja

· 30 g pinjol

· 2 žlici jedilnega kvasa v kosmičih

· pol žličke soli

· ščepec popra

· strok česna

· žlica sveže iztisnjenega soka limone

Priprava:

1. korak:

Smrekove vršičke stresemo v kuhinjski blender in dodamo liste bazilike, ki nevtralizira rahlo grenek priokus vršičkov. Dodamo malo oljčnega olja, pinjol, soli, popra, česna in limoninega soka. Namesto parmezana dodamo kvasne kosmiče, ki veljajo za izvrsten vir vitaminov iz skupine B in poskrbijo za prijeten oreškast okus, podoben siru. Jedilni kvas so deaktivirane kvasne celice, ki se uporabljajo kot začimba za izboljšanje okusa in hranilne vrednosti hrane. Vsebujejo tudi elemente v sledovih, cink, mangan, baker in selen, ter vseh 9 esencialnih aminokislin. Ker ne vsebuje maščob, ga ljudje z visokim holesterolom lahko uporabljajo kot nadomestek za sir.

2. korak:

Sestavine blendamo toliko časa, da dobimo homogeno zmes. Če je zmes pregosta, lahko dodamo tudi žlico ali dve vode. Pesto lahko v kozarčku v hladilniku hranimo nekaj dni.

Nasvet:

Pinjole lahko zamenjamo s sončničnimi semeni, ki smo jih prej rahlo popražili, da postanejo še bolj okusna. Semena nekaj minut pražimo v ponvi brez olja in jih med praženjem neprestano mešamo, sicer se lahko zažgejo. Lahko pa uporabimo tudi mandlje, orehe, lešnike …

1 od 1

Pesto uporabljamo kot omako za testenine, njoke, dodatek za rižoto, okusen pa je tudi kot namaz na kruhu.