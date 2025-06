Pester junij v Žički kartuziji: nocoj koncert Maje Keuc, jutri Kartuzija in vino

860-letnico prihoda kartuzijanov v dolino sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji obeležujejo s sklopom dogodkov.

V juniju se tako v Žički kartuziji vrstijo številni dogodki, ki se končujejo z osrednjo slovesnostjo ob občinskem prazniku občine Slovenske Konjice.

Že nocoj Maja Keuc

Pripravili so že koncert etno glasbe in pravljice za odrasle, danes pa s koncertom Maje Keuc, ki se ji bodo pridružili tudi pevci Otroškega pevskega zbora OŠ Pod goro, začenjajo Poletne glasbene večere v Žički kartuziji.

To soboto (jutri) bodo v kartuziji gostili prvi vinsko-kulinarični dogodek Kartuzija in vino, kjer bodo ob pomoči vinarjev iz destinacije Rogla – Pohorje povezali dediščino kartuzijanov in vinske sorte, ki so jih ti prinesli v naše kraje. Sodelovali bodo vinarji: Domačija Kalšek – Podkrajšek, Klet Jelenko, Meum, Posestvo Bela gora, Sanctum, Vina Založnik, Vino Andrejc in Vinska klet Zlati Grič. Za kulinariko bo skrbela najstarejša še delujoča gostilna na Slovenskem – gostilna Gastuž, 1467, ki bo predstavila jedi po navdihu kartuzijanskega izročila.

Razstava, zelišča, koncert, …

Kasneje v juniju bodo odprli razstavo o dr. Avguštinu Stegenšku, ki velja za pionirja raziskovanja slovenske sakralne umetnosti, umetnostne zgodovine in spomeniške topografije. Sledi dogodek Harmonija gongov z zeliščnim prologom, pa 10. Srečanje zeliščarjev Slovenije, na dan državnosti bodo pohod po Slomškovi romarski poti končali z mašo v cerkvi sv. Janeza Krstnika, na praznično popoldne bo tam še koncert Prifarskih muzikantov.

Na zadnjo junijsko nedeljo pripravljajo vodeno doživetje Doživite svetlobo tišine in čajanko z nagrajenko Prešernovega sklada, pisateljico, novinarko in biodinamično kmetico Natašo Kramberger. V ponedeljek, 30. junija, bodo pester sklop dogodkov zaključili s svečano sejo konjiškega občinskega sveta, kjer bodo ob prazniku občine tudi podelili priznanja zaslužnim občanom.

Dodajmo še, da vsako sobotno dopoldne poteka vodenje na razgledno ploščad, ob nedeljah pa v sklopu rednega ogleda kartuzije obiskovalci opazujejo dvig in spust cerkvene strehe.(N. K.)