Pesmomat: mašina, ki recitira pesmi, na obisku v Slovenskih Konjicah

V Splošni knjižnici Slovenske Konjice so pred slovenskim kulturnim praznikom dobili prav poseben obisk: obiskala jih je ‘pesniška mašina’, ki recitira in tiska pesmi slovenskih avtorjev.

V Veliki galeriji Doma kulture so v torek dopoldne namreč predstavili prototip prvega slovenskega pesmomata, ki ga njegovi snovalci imenujejo pesniška mašina.

Pesmomat je unikaten, robotiziran avtomat, s katerim želijo snovalci poezijo pripeljati tja, kjer so ljudje. Torej na ulice, trge. Mimoidoči si lahko v napravi izberejo pesem iz bogatega nabora poezije klasičnih in sodobnih pesnikov ter pesnic, avtomat pesem zrecitira, jo natisne ali preko QR kode pošlje na uporabnikov telefon.

Obiskovalci knjižnice so lahko pesmomat spoznali v živo, k sodelovanju pri prebiranju pesmi pa so povabili domača pesnika Tonjo Jelen in Aleša Jelenka. (N. K.)

