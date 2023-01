Na Krekovem trgu se je vročica koncertov Pravljičnega Celja stopnjeval s koncertom legende, Pera Lovšina in Španskih borcev. Lovšin je v svoji dolgoletni glasbeni karieri samostojno in v skupinah posnel 20 studijskih albumov in prejel številne nagrade. Lovšin je nastopal na vseh največjih odrih v Sloveniji in državah nekdanje Jugoslavije.



