Peresniki s cvetačo

Potrebujemo:

100 g peresnikov

1 žlico masla

1 strok česna

1 žlico ribanega parmezana

200 g cvetače

sol

poper

vejico peteršilja

V slan krop damo kuhat testenine, po treh minutah dodamo na cvetke nalomljeno cvetačo. Kuhamo še nekaj minut, vendar naj bodo testenine še nekoliko trde. V kozici razpustimo maslo, dodamo strt česen, ko zadiši, dodamo odcejene testenine. Malo vode v kateri smo kuhali cvetačo in peresnike prihranimo in dodamo maslu in testeninam. Premešamo ter posujemo s parmezanom. Solimo in popramo po občutku ter postrežemo kot samostojno jed ali prilogo. Pred postrežbo dodamo sesekljan peteršilj.