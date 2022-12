S tradicionalnim koncertom pedagogov na predzadnji novembrski večer so odprli serijo prazničnih koncertov Glasbene šole Celje. Kot prvi je nastopil Godalni orkester učiteljev godalnega oddelka, ki so mu sledile različne komorne zasedbe in pianist, glasbeni večer pa so, kot je to že tradicija na koncertu pedagogov, zaokrožili z Orkestrom PTT, ki ga sestavljajo učitelji Glasbene šole Celje ter nekateri bivši dijaki in učenci.

Oglas