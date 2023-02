Pecivo iz rožičeve moke in jabolk

Potrebujemo:

4 jajca

1 jogurtov lonček sladkorja

1 jogurtov lonček olja

1 jogurtov lonček moke

0,5 jogurtovega lončka mleka

10 dag rozin

10 dag rožičeve moke

5 jabolk

1 pecilni prašek

malo margarine

malo ruma

limonina lupina

Ločimo rumenjake od beljakov. Rumenjake in sladkor penasto umešamo. Dodamo mleko, olje in moko s pecilnim praškom, premešamo. Nato dodamo rožičevo moko in premešamo. Iz beljakov stepemo sneg, ki ga vmešamo v prej narejeno maso in premešamo s kuhalnico. Na koncu dodamo rozine namočene v rumu, naribano limonino lupino in naribana jabolka, ter narahlo premešamo. Pekač namastimo z margarino, vanj vlijemo maso in pečemo pri 180ºC približno 30 min. Ko je pecivo ohlajeno, ga lahko prelijemo s čokoladnim prelivom iz 200 g jedilne čokolade in 100 g margarine ter pustimo, da se ohladi.

1 od 2