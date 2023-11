Pecivo iz buč

250 g naribane buče

pol limone

50 g orehov

50 g rozin

3 jajca

150 g sladkorja v prahu

1 dl olja

300 g moke

1 pecilni prašek

sladka smetana

malo cimeta

Buče olupimo in nastrgamo ter dodamo limonin sok, sesekljane orehe in rozine. Posebej stepemo jajca s sladkorjem v prahu in med stepanjem dodajamo olje. Primešamo bučkino mešanico in moko s pecilnim praškom. Testo vlijemo v pomaščen model za torto. Pecivo pečemo okoli 40 minut na 180 stopinj. Ko se pecivo malo ohladi, ga lahko potresemo s sladkorjem v prahu ali prelijemo s čokolado, z domačo marmelado ali s stepeno sladko smetano ter na rahlo potresemo s cimetom.