Pečeni šparglji s slanino in šalotko

Sestavine za 2 osebi:

400 g špargljev

200 g rezin slanine

3 šalotke

3 stroke česna

sol in poper

olivno olje

Priprava:

1. korak:

Šparglje namočimo v vodo za nekaj minut, nato jim odlomimo oleseneli del, ki ga zavržemo. Šparglje narežemo na približno centimetrske koščke, vršičke pustimo cele in jih damo na stran. Rezine slanine narežemo na manjše koščke, šalotko in česen pa sesekljamo.

2. korak:

V ponvi ali voku na majhnem ognju počasi prepražimo narezano slanino, da spusti maščobo. Nato dodamo nasekljano šalotko in pražimo nekaj minut. Sestavine potisnemo ob rob ponve in na sredini na žlički olja na hitro popražimo česen, samo toliko, da zadiši, nato dodamo koščke špargljev. Pomešamo, solimo, popramo in pokrijemo ter dušimo nekaj minut, da se šparglji zmehčajo.

3. korak

Na koncu dodamo še konice špargljev, premešamo in dušimo še kakšno minuto ter postrežemo s svežim kruhom, lahko pa tudi rižem ali pire krompirjem.

1 od 1

Preprost in hiter način priprave špargljev, ki vas bo navdušil z intenzivnim okusom po špargljih.