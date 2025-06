Pečeni lignji s krompirjem

Sestavine za 4 porcije:

• 500 g lignjev,

• 500 g krompirja,

• 20 češnjevih paradižnikov

• 3 sveže čili paprike

• 1 večja čebula

• vložene zelene olive

• 6 žlic naribanega parmezana

• 2 žlici krušnih drobtin

• pol žličke česna v prahu

• sok polovice limone

• sol in poper

• 5 žlic olivnega olja

• 8 svežih listov bazilike

Priprava

1. korak:

Lignje očistimo in narežemo na obročke, krompir olupimo in narežemo na manjše kocke, da se bo spekel hkrati z lignji, čebulo olupimo in narežemo na četrtine. V večji skledi premešamo lignje, krompir, čebulo in ostale sestavine razen bazilike. Prelijemo z olivnim oljem in premešamo, da se vse enakomerno premaže.

2. korak:

Pekač obložimo s peki papirjem in zmes enakomerno razporedimo po pekaču v eni plasti, da bo vse lepo hrustljavo. Pečemo približno dvajset minut pri 190°C, nato temperaturo zvišamo na 220°C za dodatnih 15 minut. Zadnje 2–3 minute vklopimo žar funkcijo, da se na vrhu ustvari zlata skorjica.

3. korak:

Pečeno jed pokapamo z malo limoninega soka in potresemo s svežo baziliko, ki smo jo prej

malce natrgali. Postrežemo s skledo zelene solate.

V pečici pečeni lignji ostanejo mehki in niso gumijasti, ker je peka kratka (35 min).