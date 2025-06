Pečena stebelna zelena s smetano

Potrebujemo:

2 šopa stebelne zelene

2 stroka česna

3 dl belega vina

1,5 dl jušne osnove

1 dl sladke smetane

nekaj vejic svežega pehtrana

Pečico segrejemo na 180 °C. Stebelno zeleno ločimo na stebla in jih očistimo. Večje kose narahlo olupimo, saj so lahko nekoliko vlaknasti. Stebla narežemo na palčke in jih zložimo v velik pekač. Priložimo česen, ki smo ga rahlo strli s ploščatim delom noža, ter prilijemo belo vino in jušno osnovo.

Pekač tesno pokrijemo z dvojno plastjo aluminijaste folije in postavimo v pečico za 1 uro in 30 minut. Nato folijo odstranimo, primešamo smetano in vrnemo v pečico še za 30 minut, da je zelena zelo mehka, omaka pa malo povre. Jed posujemo s pehtranovimi lističi in ponudimo.