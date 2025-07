Pečena polenta

Sestavine:

250 g polente

500 ml mleka

500 ml vode

100 g parmezana

150 g mocarele

300 g češnjevega paradižnika

50 g razkoščičenih črnih oliv

olivno olje

nekaj listkov bazilike

žlička suhega origana

žlička suhega česna

sol in poper

Priprava:

1. korak:

V lonec zlijemo pol litra mleka in pol litra vode, začinimo z malo olivnega olja in soli in zavremo. Zmanjšamo ogenj in v vrelo tekočino med mešanjem počasi stresamo polento. Mešamo, dokler se polenta ne začne strjevati, nato odmaknemo z ognja.

2. korak:

V vročo polento dodamo polovico naribanega parmezana, začinimo s poprom in premešamo, da se parmezan stopi.

3. Korak:

Pekač obložimo s peki papirjem in tega obilno naoljimo z olivnim oljem ter po celotni površini razporedimo kuhano polento. Po polenti znova pokapljamo oziroma razmažemo malo olivnega olja in nato posujemo z naribano mocarelo in drugo polovico naribanega parmezana. Nato razporedimo razpolovljene češnjevce in jih malce potisnemo v polento, olive in natrgamo nekaj bazilikinih listkov. Vse skupaj začinimo še z origanom, suhim česnom in soljo ter potisnemo v pečico na 200 o C za približno 25 minut.

1 od 1

Polenta je lahko še mnogo več kot le preprosta priloga golažu.