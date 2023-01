Pečen piščanec

Sestavine za 4-6 oseb

· malo večji piščanec

· pol zavitka masla

· žajbelj ali timijan ali rožmarin

· 1 večja čebula

· pol glave česna

· 1 mandarina

· sol poper

Priprava:

1. korak:

Polovico zmehčanega masla zmešamo z nasekljanim žajbljem ali timijanom ali rožmarinom, uporabimo tisto začimbo, ki nam je najljubša.

2. korak:

Vsaj eno uro pred peko piščanca vzamemo iz hladilnika. Najprej ga očistimo, operemo ter osušimo s papirnatimi brisačkami. Pod kožo nanesemo dve tretjine začinjenega masla in ga razporedimo, kolikor pač lahko, preostanek masla namažemo po zunanji strani kože in nato obilno začinimo še s soljo in poprom tako zunaj kot znotraj. V notranjost damo še nekaj vejic najljubših svežih začimb in prerezano mandarino.

3. korak:

Piščanca položimo v pekač na rezine čebule in cele stroke česna ter zalijemo s kozarčkom vode, da se meso ne izsuši. Piščanca pečemo počasi na 180oC od ure do uro in pol, odvisno od velikosti. Če imamo kuhinjski termometer, lahko z njim preverimo meso, ki je pečeno, ko v notranjosti mesa pokaže 74 ali 75oC. Temperatura ne sme biti bistveno višja, sicer bo meso suho. Vmes ga večkrat zalijemo s sokom, ki se je nabral v pekaču. Ko je piščanec zlato zapečen, ga vzamemo iz pečice, ohlapno pokrijemo z alufolijo in pustimo počivati 20 minut, da se sok pred razkosavanjem razporedi po mesu. S sokom, ki se je nabral v pekaču, prelijemo narezane kose.

