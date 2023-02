Pasja igra rešuje življenja

Gringo, belgijski ovčar, in njegov vodnik Tomaž Dražumerič iz Celja sta bila v sedemčlanski odpravi reševalcev, ki je iskala ljudi pod ruševinami katastrofalnega potresa ob turško-sirski meji.

V ponedeljek, 6. februarja, je jug Turčije ob meji s Sirijo stresel rušilni potres z magnitudo 7,8. Doslej so našteli že več kot 42 tisoč smrtnih žrtev (podatek 17. februarja). Številna življenja pa so bila rešena tudi s pomočjo slovenske odprave reševalcev in njihovih psov. V tej skupini sta bila tudi 37-letni Celjan, Tomaž Dražumerič, in njegov belgijski ovčar Gringo.

S Tomažem sva se srečala le dva dni po vrnitvi. Še vedno vidno utrujen, a hkrati miren, kot bi z mimiko sporočal ‘naredili smo nekaj dobrega, pojasnjuje avtor reportaže.

Kot član Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je bil Dražumerič takoj obveščen o potresu, kmalu je sledil vpoklic sedmih najboljših reševalnih psov in njihovih vodnikov. Že naslednji dan so odpotovali v Turčijo in takoj po prihodu v Hatay so bili napoteni na reševalno akcijo.

Ponoči je bilo prenevarno

Psi trenirajo v različnih pogojih, a treningi ne morejo biti tako težavni, kot je bila dana situacija. Reševanje so oteževali popotresni sunki in torej nestabilen teren ter vsak dan močnejši vonj razpadajočih trupel. A psi so opravili izjemno delo, ljudi so odkrili tudi deset metrov pod ruševinami.

Celotno reportažo o izjemnem reševanju si lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas še vedno čaka na prodajnih mestih.