Partovec v novi preobleki in z novo vizijo

Partovec, naravna dragocenost v občini Oplotnica, je v zadnjih dveh letih doživel celostno prenovo.

Kot sporočajo z občine Oplotnica, so bili s projektom »Pujte v Oplotn’co!« uspešni na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ob podpori evropskih sredstev NextGenerationEU, v sodelovanju z LTO Rogla–Zreče, GIZ.

Projekt je potekal v dveh fazah. V prvi fazi je bila izvedena temeljita ureditev parkirišča, postavljeni so bili razgledni pomoli, obiskovalcem pa varnejše in prijetnejše okolje omogoča tudi energetsko prenovljena koča, kjer so bila zamenjana okna in strešna kritina. Druga faza je sledila vsebinskemu razvoju območja – postavljene so bile informativne in usmerjevalne table, speljana je bila nova krožna učna pot, namenjena vsem generacijam, posebej otrokom, ob poti pa je bila nameščena tudi oprema za počitek, opazovanje in sprostitev.

Posebnost učne poti je zgodba dveh močeradov – Sale in Madi, ki obiskovalce popeljeta skozi skrita naravna sporočila Partovca. Obiskovalci s pomočjo QR kod na posameznih točkah odkrivajo njune dogodivščine in se ob tem na igriv način učijo o naravi. Zgodbo sta soustvarili domišljija in ustvarjalnost učencev in učiteljic OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, ki so vsebine zasnovali skupaj z mentoricami. Njihov prispevek je projektu vdahnil srčnost, lokalno identiteto in izjemno pedagoško vrednost.

Vendar se tu zgodba Partovca ne konča. Občina Oplotnica se v letu 2025 pripravlja na prijavo novega projekta – tretje faze, s katerim bo kandidirala na razpis LAS Od Pohorja do Bohorja. Ta bo usmerjena v notranjo prenovo koče, ureditev učilnice, večnamenskih prostorov, spalnih kapacitet in nakup opreme za izvajanje izobraževalnih in naravovarstvenih vsebin.

Partovec danes – narava, ki nagovarja. In jutri – prostor, ki povezuje. Foto: Arina Pušnik