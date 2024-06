Partnerstvo z avstrijskim motošportom se nadaljuje

Dirke prvenstva F1 in MotoGP bodo tudi letošnje poletje potekale v avstrijskem Spielbergu, v Red Bull Ringu. Pri pogledu na kuliso 4,318-kilometrskega dirkališča, ki vsako leto jemlje dih ter pospešuje bitje srca gledalcev, je te dni možno opaziti tudi ekipe Petre šotori – hale, gradbene stroje, kombije, tovornjake. S svojimi kapacitetami so pokrili več kot 3.000 m2 površin dirkališča. Postavili so šotore od širine 10 pa vse do 25 metrov, za piko na i pa po celotnem prizorišču razpršili več kot 50 pagod. Kot poudarjajo v podjetju Petre šotori – hale, partnerstvo z avstrijskim ‘zastopnikom’ motošporta ni le ena boljših referenc, ampak tudi velik korak v smer širjenja in utrjevanja blagovne znamke na evropskem trgu. Foto: Petre šotori – hale.