Paradižniku omogočimo vsaj 6 ur sonca na dan

Za najboljšo rast in razvoj plodov, paradižnik potrebuje vsaj 6 do 8 ur neposredne sončne svetlobe dnevno. Več sonca pomeni več energije za fotosintezo, kar vodi v boljši razvoj listov, cvetov in predvsem plodov. Če paradižnik dobi manj kot 6 ur sončne svetlobe, bo rastlina še preživela, a pridelek bo slabši. Rastline bodo pogosto zakrnele, z manj listja, plodov pa bo malo ali nič. Kadar nimamo na voljo sončen prostor za vzgojo paradižnika, raje izberemo manjše sorte, na primer češnjeve paradižnike, ki bolje prenašajo manj svetlobe.

Čeprav paradižnik obožuje sonce, lahko prekomerna vročina v kombinaciji z močnim opoldanskim soncem tudi rastlini paradižnika povzroči »sončne opekline«. Te se kažejo kot bele, usnjate lise na plodovih, ki zmanjšajo kakovost pridelka. Najbolj ogrožene so rastline, ki so oslabljene, preveč obrezane ali so pod stresom zaradi bolezni ali škodljivcev.