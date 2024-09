Paradižnikova omaka za vlaganje

Sestavine:

1 kg paradižnika

1 čebula

2 stroka česna

1 čajna žlička sladkorja

sol in olje

sveža ali posušena zelišča, kot so bazilika, origano in timijan

Čebulo in česen olupite ter ju na drobno nasekljajte. Stresite ju v ponev in prepražite na olju. V ponev stresite oprane in narezane paradižnike ter vse sestavine premešajte. Mešanico začinite s soljo in sladkorjem ter kuhajte še približno pol ure. V lonec dodajte še oprana in nasekljana zelišča. Na koncu s paličnim mešalnikom omako zmiksajte. Po okusu dodatno začinite in mezgo nalijte v kozarce za vlaganje. Kozarce predhodno temeljito umijte in segrejte v pečici na 100 stopinj, da bodo sterilni. Pokrove dobro privijte in kozarce med ohlajanjem postavite na glavo. Pokrijte jih, da se počasi ohladijo čez noč.