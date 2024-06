Paradiž je bil najboljši

Slovensko ljudsko gledališče Celje je s predstavo Paradiž Mattea Spiazzija, ki podpisuje tudi režijo, slavilo na 48. Dnevih satire Fadila Hadžića v Satiričnem gledališču Kerempuh v Zagrebu. Paradiž je prejel veliko nagrado Večernjega lista za najboljšo predstavo v celoti. Nagrajena je bila tudi oblikovalka in izdelovalka mask Alessandra Faienza.

Nebesedna grenka komedija z maskami Paradiž je umeščena v dom starejših v manjšem slovenskem kraju in prikazuje življenje skupnosti stanovalcev. Temo staranja prepleta s temami izključenosti, osamljenosti, smrti, (ne)izpolnjenosti življenja ter fizičnega in duševnega zdravja, so vsebino predstave povzeli v celjskem gledališču.

Predstava nas spodbuja k introspekciji, k razmišljanju o tistih, od katerih smo se oddaljili, o dejstvih, pred katerimi pogosto bežimo in se jih bojimo, in smeh nas pripelje do solz, v katerih se začnemo zavedati pomanjkanja empatije in lastne minljivosti. Natančno značajsko niansirana igralska igra celotnega ansambla, besede skozi obraze mask in sugestivna glasba občinstvo potopijo v katarzično gledališko izkušnjo, še piše v obrazložitvi.

Kot so še sporočili iz celjskega gledališča, bo Paradiž, ki je bil tudi veliki zmagovalec 32. Dnevov komedije in postal žlahtna komedija po izboru žirije in občinstva, 28. julija uprizorjen še na mednarodnem multidisciplinarnem festivalu gledališča, glasbe in plesa Mittelfest 2024 v gledališču Ristori v Čedadu.