Pametni hladilniki Gorenje – tehnologija, ki se uči in prilagaja vam***

*** oglasno sporočilo

Pametni gospodinjski aparati, podprti z umetno inteligenco, nam lajšajo življenje, saj avtomatizirajo vsakodnevna gospodinjska opravila ter optimizirajo porabo energije in časa. Naprave se prilagajajo našim navadam in omogočajo bolj udobno, učinkovito in brezskrbno življenje. Trg pametnih gospodinjskih aparatov zato doživlja hitro rast, v njegovem središču pa so pametni hladilniki.

V Gorenju sledijo temu trendu na svoji misiji poenostavljanja življenja potrošnikov z naprednimi tehnološkimi rešitvami in inovativnimi funkcijami v svoji liniji pametnih hladilnikov.

Hlajenje, ki se prilagaja vaši rutini

Ključna funkcija pametnih hladilnikov Gorenje je AdaptTech. Pametni sistem, podprt z umetno inteligenco, se uči vaše rabe hladilnika in hlajenje prilagaja vašim navadam. S poznavanjem vaše dnevne rutine ohranja stabilno temperaturo in daljšo svežino hrane, hkrati pa pomaga zmanjšati porabo energije.





Več kot le prostor za shranjevanje hrane

Z aplikacijo ConnectLife lažje spremljate in upravljate svoj pametni hladilnik kjerkoli in kadarkoli. Aplikacija hladilnik Gorenje spremeni v tihega, pametnega pomočnika, ki skrbi za nemoteno delovanje vaše kuhinje. Upravljajte funkcije, ki dlje ohranjajo svežino hrane, prejmite takojšnje opozorilo, če nekdo pusti vrata hladilnika odprta, in spremljate, kaj je v hladilniku in kdaj poteče rok uporabe. Ob vaši daljši odsotnosti, bo hladilnik po treh dneh nedejavnosti avtomatsko preklopil v EKO način, ki varčuje energijo, medtem ko vi uživate življenje.

Energetska učinkovitost, tiho delovanje in dolga življenjska doba

Če iščete zanesljivost, tiho delovanje in izjemne prihranke energije, so hladilniki Gorenje prava izbira za vas. Inverterski kompresor zagotavlja nižjo porabo energije, kar pomaga zmanjšati stroške električne energije, hkrati pa njeno tišje delovanje ustvarja mirno in spokojno domače okolje.

Senzorji, ki delujejo za vas

Tudi največji nakupi niso nikakršna težava. Ko v hladilnik shranite večje količine živil, pametni senzorji zaznajo nenadno povišanje temperature in aktivirajo funkcijo SuperCool. Hladilni sistem nato deluje z največjo intenzivnostjo, dokler ni dosežena nastavljena temperatura, kar zagotavlja optimalne pogoje za živila. Senzorji samodejno prepoznajo nenadno zvišanje temperature tudi v notranjosti zamrzovalnega dela in aktivirajo funkcijo FastFreeze, ki začne zamrzovanje z največjo intenzivnostjo — pri -24 stopinj Celzija — da se ohrani večina mineralov v hrani. Funkcija ostane vklopljena, dokler ni dosežena začetna temperatura.

S pametnimi rešitvami in tehnologijami, ki se prilagajajo vašemu vsakdanu, Gorenje ponovno dokazuje, da so gospodinjski aparati več kot le funkcionalni – so zanesljivi partnerji za sodobno, brezskrbno življenje.

Naročnik oglasa: Gorenje GSI

*** oglasno sporočilo