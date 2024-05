Pad thai iz domače kuhinje

Sestavine za 4 osebe

400 g riževih rezancev

400 g piščančjih prsi

2 šalotki

3 stroke česna

arašidovo olje

2 jajci

2 pesti svežih kalčkov

1 mlada čebula

2 žlici rjavega sladkorja

3 žlice ribje omake

4 žlice začimbne paste tamarinda

4 žlice nesoljenih praženih arašidov

limeta

Priprava

1. korak:

Riževe rezance namočimo v hladno vodo za eno uro, da se zmehčajo.

2. korak:

Pri pripravi te jedi je ključno, da ponev ali vok dobro segrejemo, preden začnemo pražiti

sestavine. Na malo olja popečemo koščke piščanca, nato jih potisnemo ob rob ponve. Na

sredino ponve dodamo žlico olja in na hitro popražimo nasekljano šalotko in česen, dodamo

odcejene riževe rezance, ribjo omako, tamarind pasto in sladkor ter vse skupaj mešamo nekaj minut, da se sestavine dobro prepojijo. Če so rezanci še čvrsti na ugriz, dodamo še žlico ali dve vode, če se lepijo skupaj, dodamo žlico olja.

3. korak:

Sestavine premaknemo ob rob ponve, na sredino dodamo žlico olja in razžvrkljani jajci in

pustimo 10-20 sekund, da se popečejo s spodnje strani, nato vse skupaj premešamo. V ponev dodamo kalčke (lahko jih zamenjamo z mladim zeljem) ter sesekljane arašide in kolutke mlade čebule. Med mešanjem še malo popečemo, nato razdelimo na 4 krožnike in postrežemo z rezino limete.

Pad thai je po vsem svetu priljubljena tajska jed, poznamo mnogo različic, namesto piščanca lahko uporabimo kozice ali tofu. Tamarindovo pasto in ribjo omako, ki ju potrebujemo za značilni slano-sladko-kisli okus tajske omake, lahko kupimo v nekaterih bolje založenih in specializiranih trgovinah.