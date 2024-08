Osvežilna sladica v kozarčku z limono

Sestavine:

limonina lupina

2–3 žlice sladkorja

2 žlici koruznega škroba

70 g vaniljevega pudinga

500 ml mleka

sok ene limone

Priprava

1. korak:

V kozico damo naribano limonino lupino. Sladkor in koruzni škrob ter vaniljev puding.

2. korak:

Prelijemo nekaj mleka in dobro premešamo, da ne ostanejo grudice, ne želimo imeti kreme z grudicami.

3. korak:

Dodamo še preostanek mleka in dobro premešamo.

4. korak:

Zmes postavimo na štedilnik in ob stalnem mešanju kuhamo do vrelišča. Ko se zmes zgosti, odstavimo s štedilnika in prilijemo limonin sok.

5. korak:

Premešamo in nalijemo v kozarčke. Po želji okrasimo.

Sladica, ki je pripravljena v 15 minutah, se postreže ohlajena.