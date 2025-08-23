Osvežilna poletna solata z lubenico

Potrebujemo:

lubenico

kumarice

kos feta sira

1 manjšo čebulo

sok polovice limone

sveže lističe mete

olivno olje

ščepec soli

poper

Čebulo razrežemo na tanke lističe in pokapljamo z limoninim sokom. Lubenico razrežemo na dober centimeter velike kocke in z noževo konico odstranimo semena. Kumarice olupimo in naribamo na tanke rezine. Meto nasekljamo na drobno. Pomešamo kocke lubenice, rezine kumarice, čebulo, nasekljano meto, nekaj žlic olivnega oja in malo soli ter popra. Solato za pol ure postavimo v hladilnik. Preden jo postrežemo, na solato potresemo kocke feta sira.