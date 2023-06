Ostajamo pomemben del športnega spektakla

Organizator dirke. Izjemno zadovoljen s sodelovanjem knežjega mesta in letošnjo traso.

Kot poudarjajo na Mestni občini Celje (MOC), že dolga leta s ponosom sodelujejo pri kolesarski dirki Po Sloveniji, izjemnem dogodku, ki je v treh desetletjih obstoja prerasel v nacionalni športno-turistični projekt. V tem času so, priznavajo na občini, postali stalni, nepogrešljivi partner dirke, kar jim je v velik ponos. Hkrati pa to predstavlja velik izziv, da utrjujejo to vlogo in da se tudi v prihodnje izkažejo kot zaupanja vreden partner.

Pozitivni učinki

»Sodelovanje pri dirki Po Sloveniji je za nas velikega pomena, saj prinaša številne posredne in neposredne pozitivne učinke. V prvi vrsti gre za izjemno promocijsko priložnost izpostavitve Celja, saj dirka tudi s pomočjo prenosa na mednarodni športni televiziji Eurosport dosega gledanost več kot 10 milijonov gledalcev. Dogodek nasploh pritegne tudi številne obiskovalce, ki navijajo ob progi in zavoljo tega dogajanje pred in med dirko prinaša priložnost za promocijo kolesarjenja, športa in zdravega življenjskega sloga,« pojasnjujejo na MOC.

Sodelovanje se nadaljuje

Kot še pojasnjujejo na celjski občini, je Celje v lanskem letu prejelo naziv naj gostitelja dirke, zato je organizator dal pobudo, da bi se dirka začela v Celju. Tako so letos dan pred dirko gostili tudi uradno dogajanje. Več o tem, med drugim tudi o stroških, ki jih je dirka prinesla, pa v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih.