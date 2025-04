Orehova potica

Pred velikonočnimi prazniki bo v naših kuhinjah dišalo po peki potice. Recept te priznane slovenske sladice nam je zaupal pravi mojster v pripravi potic, Srečko Rajh iz Slovenske Bistrice.

Za njegove potice ste gotovo že slišali, saj je z njimi v minulem decembru razveselil celo papeža Frančiška. Kar devet potic je tedaj spekel za Vatikan.

Srečko Rajh je sicer zaposlen kot kmetijski svetovalec na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj, enota Slovenska Bistrica, pri svojem delu pa sodeluje tudi s tamkajšnjim Društvom kmetic. Društvo je nedavno predstavilo svojo knjigo receptov in tudi v njej najdemo recept za orehovo potico, ki ga Srečko uporablja že vrsto let. To je res preverjen recept. Če mu sledite, bo vaša velikonočna potica popolna.

Sestavine

Testo:

– 60 dag pšenične gladke moke

– 3 dag kvasa

– 8 dag masla

– 8 dag sladkorja

– 4 rumenjake

– Limonina lupina

– 2 žlici ruma

– 2 žlice kisle smetane

– Polovica male žličke soli

– Mleko po potrebi

Nadev:

– 50 dag mletih orehov

– 4 do 5 žlic sladkorja ali medu

– Pol žličke mletega cimeta

– Vanilijev sladkor

– 1 jajce

– Sneg štirih beljakov

– Rum po okusu

– Mleko po potrebi

Postopek

V skledo presejemo moko, ki jo posolimo, premešamo in na sredini naredimo jamico. Iz kvasa in malo mlačnega mleka naredimo kvasni nastavek, ki ga vlijemo v jamico in malo pomešamo z moko. Pustimo vzhajati nekaj minut. Ko je kvas vzhajan, dodamo preostale sestavine za testo (stopljeno maslo, stepene rumenjake s sladkorjem, rum, naribano limonino lupino, kislo smetano). Maso zmešamo, po potrebi dodajamo mleko, da dobimo mehko testo. Mesimo tako dolgo, da se testo lepo ločuje od posode. Testo pustimo vzhajati.

Nadev pripravimo tako, da v skledo stresemo orehe, dodamo sladkor (po želji lahko sladkor nadomestimo s 3 do 4 žlicami medu) ter malo mleka. Nato dodamo cimet, vanilijev sladkor, celo jajce in rum. Čisto ob koncu masi dodamo še sneg iz beljakov, ki so nam ostali pri izdelavi testa.

Dobro vzhajano testo damo na delovno površino in ga čim bolj na tanko razvaljamo v obliki pravokotnika. Premažemo z nadevom in zvijemo. Potico položimo v z maslom namaščen pekač (po možnosti glineni potičnik) ter jo z leseno špilo prepikamo in pustimo dolgo vzhajati. Ko je dovolj vzhajana, jo damo v pečico, ogreto na 180 stopinj C in pečemo eno uro. Med pečenjem jo premažemo s stepenim jajcem.