Ordinacija MOGY v Celju vabi na brezplačno terapijo!***

*** oglasno sporočilo

Specialistične ordinacije za zdravljenje gibalnega sistema MOGY najdemo v Celju, Trzinu, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Kopru in na Tišini. Gre za prvi in edini center za manualno medicino v Sloveniji, ki deluje že 34 let. V sedmih ordinacijah, razpršenih po vsej državi, deluje osem zdravnikov specialistov nevrologov in ortopedov. Zdravijo predvsem bolezni hrbtenice, sklepov, mišic, vezi, tetiv in drugih mehkih tkiv. Terapije so primerne za ljudi vseh starosti.

Največ težav imajo ljudje v srednjih letih zaradi obrabnih s sprememb in preobremenitev, sledijo starostniki s stanji po poškodbah in operativnih posegih, pa tudi otrok zaradi težav, povezanih z neenakomerno rastjo. Veliko ljudi prihaja v ordinacije MOGY, ker do sedaj še niso našli ustreznega zdravljenja za svoje težave. »Ob prvem obisku opravimo klinični pregled, na katerem poskušamo ugotoviti vzrok, izvor težav. Natančna diagnoza je ključ do uspešnega zdravljenja,« nam pojasni zdravnik Roman Burdeniuk, specialist manualne medicine.

Prvi pregled obsega nevrološki pregled, stanje hrbtenice, sklepov, gibljivosti, pregled z manualnimi tehnikami, oceno drže, gibanja in seveda anamnezo. V kolikor imate za težave že pretekle izvide, jih prinesete s seboj. Če zdravnik za potrditev natančne diagnoze potrebuje nadaljnje preiskave, vas zanje napotijo. »Ob prvem obisku je jasno ali lahko pomagamo in kako uspešne bi bile terapije. V povprečju potrebujemo od 4 do 6 terapij, da opravimo glavne simptome,« nam pove dr. Burdeniuk.

Največ ljudi ima težave z draženjem živcev ob hrbtenici zaradi zmanjšanja medvretenčnih prostorov in okvar medvretenčnih ploščic, na primer hernije diska. Ljudje s težavami v vratnem delu hrbtenice pogosto prihajajo na terapije zaradi glavobolov, bolečin v rokah, občutkov mravljinčenja. Spremembe v spodnjem delu hrbtenice pa občutijo bolečine v križu, vzdolž noge, nestabilnost pri hoji, mravljinčenje in različne oblike išijasa. Precej pogoste so tudi bolečine v sklepih rok, predvsem v ramenskem obroču zaradi kalcinacij in zapestju zaradi preobremenitev (t.i. sindrom karpalnega kanala).

Najpogostejše težave, ki jih specialisti manualne medicine uspešno zdravijo, so:

• bolečine v hrbtenici (predvsem v vratnem in ledvenem delu),

• bolečine v sklepih (koleno, rama, kolk), sindrom zamrznjene rame,

• bolečine v rokah ali nogah (epikondilitis, sindrom karpalnega kanala, išijas)

• občutki otopelosti, nemoči, mravljinčenja,

• glavoboli, vrtoglavice in nespečnost,

• nepravilno ukrivljena hrbtenica (izravnana lordoza, kifoza, skolioza),

• spremembe medvretenčnih ploščic (protruzija, hernija diska),

• draženje vegetativnih ganglijev avtonomnega živčnega sistema,

• tinitus (šumenje v ušesih), neprijetni občutki po obrazu, motnje vida,

• otroška skolioza I. in II. stopnje, posledice neenakomerne rasti,

• obrabne spremembe na hrbtenici (hondroza, spondiloza, spondilartroza…),

• stanja po poškodbah in posledicah operativnih posegov.



Manualna medicina sodi v področje uradnega zdravstva, saj preglede in terapije izvajajo zdravniki specialisti. Glede na to, da na slovenskih medicinskih fakultetah študija manualne medicine ni mogoče opravljati, domačih specialistov nimamo. Zdravniki prihajajo predvsem iz držav bivše SZ, Rusije, Belorusije in Ukrajine, kjer so najbolj napredni centri za manualno medicino v svetu. Poglobljeno znanje in strokovnost, predvsem pa terapije, ki jih izvajajo zdravniki specialisti, ponujajo hitre rezultate in v večini primerov lahko težave, ki človeka pestijo dlje časa, odpravijo za vedno.

»Paciente poslušamo in tudi slišimo. V kolikor gre za težave s področja gibalnega sistema, je manualna medicina zagotovo najbolj učinkovita konservativna tehnika zdravljenja. Če težave segajo izven našega področja, pacienta ustrezno napotimo naprej. Tu smo, da pomagamo in ljudje so nam iskreno hvaležni za to,« zaključi dr. Burdeniuk.

Naročila in informacije:

• ordinacija MOGY Celje, Mariborska cesta 76 (Ludvig dental), T: 040 866 456

Roman Burdeniuk, dr. med., spec. ortoped, spec. manualne medicine

• ordinacija MOGY Trzin, T: 01 561 25 21

Andrej Kotov, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine

Vasilij Banin, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine

• ordinacija MOGY Maribor in Tišina, T: 02 470 24 13

Sergej Fedorov, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine

Vladimir Fedorov, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine

Roman Burdeniuk, dr. med., spec. ortoped, spec. manualne medicine

• ordinacija MOGY Nova Gorica in Koper, T: 05 300 23 77

Arkadij Januškevič, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine

Genadij Filipov, dr. med., spec. nevrolog, spec. ortoped, spec. manualne medicine

Dimitrij Gaidukevich, dr. med., spec. ortoped, spec. manualne medicine

• ordinacija MOGY Novo mesto, T: 040 56 56 65

Vasilij Banin, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine

Naročnik oglasa: MO-GY Center zdravja d.o.o.

*** oglasno sporočilo