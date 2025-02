OPLOTNIŠKO Na Prihovi rasteta novi vrtec in šola

S simbolično položitvijo temeljnega kamna so na Prihovi včeraj popoldne obeležili izgradnjo novega vrtca in šole.

Na Prihovi v zadnjih mesecih gradijo novi vrtec in šolo. Ogrodje vrtca je pravzaprav že izgrajeno, tako da bodo delavci podjetja GES iz Štor lahko začeli še z gradnjo šolske stavbe v neposredni bližini.

Kompleks bo namreč razdeljen na tri dele, šolo, vrtec in knjižnico. Včeraj smo si potek gradnje ogledali skupaj s predstavniki lokalne skupnosti in domačini, ko so simbolično položili temeljni kamen.

Župan Oplotnice Matjaž Orter je ob tem med drugim poudaril, da želijo z naložbo ohraniti življenje na Prihovi, ravnatelj Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica Matjaž Vrtovec pa je domačine ob tej priložnosti pozval, naj svoje otroke le vpišejo v domačo šolo.

Naložba je sicer vredna 2,5 milijona evrov.

Več in podrobneje o tem, kakšen bo novi kompleks šole in vrtca, pa v tiskanih NOVICAH prihodnji teden.

(NK)