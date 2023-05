Oplotniški upokojenci obeležili 70. obletnico

Člani oplotniškega Društva upokojencev so minuli konec tedna obeležili 70. obletnico delovanja. Prireditev so ob prazniku občine združili še s srečanjem starejših občanov.

Minulo soboto dopoldne so v oplotniški dvorani Rudija Žnidariča obeležili 70 let Društva upokojencev Oplotnica. Ob prijetnem programu so v društvu, ki šteje 302 člana, prejeli in podelili več priznanj.

Župan Matjaž Orter je predsednici društva Mariji Lešnik izročil plaketo Občine Oplotnica, priznanje so prejeli tudi iz rok predstavnice Zveze društev upokojencev.

Daljši prispevek o oplotniških starejših, o prejemnikih priznanj in pomenu društva, ki že sedem desetletij združuje oplotniške upokoejnce, bo objavljen v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.

