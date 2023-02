Oplotniški svetniki prvič o proračunu: največ denarja za izgradnjo vrtca in šole na Prihovi ter urejanje vodooskrbe.

Prvo splošno razpravo o predlogu proračuna za leto 2023 so minuli četrtek opravili oplotniški svetniki.

Največ denarja za naložbe, 811 tisočakov, v predlogu namenjajo za gradnjo vrtca in podružnične šole Prihova. Najprej bodo izgradili vrtec, kasneje bodo naložbo nadaljevali z izgradnjo objekta šole. Za naložbe v vodooskrbo je v predlogu proračuna predvidenih 235 tisoč evrov. Del denarja namenjajo sanaciji vodovodnega omrežja v Prečni ulici in v Ulici Pohorskega bataljona, sanaciji vodnih virov v Kotu in vodnih virov Gričnik. Del denarja bo namenjenega tudi dokumentaciji za dograditev vodohrana Lačna Gora in izgradnjo 4.200 metrov novega cevovoda.

V razpravi so svetniki poudarjali zlasti pomen posodobitve vodovodnega sistema v Oplotnici, da se ne bi ponovile težave, ki so jih imeli lansko poletje. Župan Matjaž Orter je poudaril, da je v programu urejanja vodooskrbe, ki je usklajen s Komunalo Slovenska Bistrica, v štirih letih predvidena celovita obnova oplotniškega vodovodnega sistema, zato je prepričan, da se del lotevajo sistematično.

