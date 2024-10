Oplotniški gasilci odprli svoja vrata

Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Oplotnica so minuli vikend odprli vrata za vse obiskovalce. Predstavili so svoje poslanstvo in svoje delo.

Malim radovednežem, bodočim gasilcem, so predstavili opremo in jih oblekli v prave gasilce. Prostovoljno gasilsko društvo iz Slovenske Bistrice je prikazalo tudi delovanje avtomobilske lestve. Ekipa nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica pa je poskrbela, da so obiskovalci imeli možnost videti, kako potekajo temeljni postopki oživljanja.

Starejši gasilci iz Oplotnice pa so svojo tekmovalno sezono okronali z naslovom regijskih prvakov podravske regije. S tokratno zmago na tekmovanju so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo prihodnje leto. (E. H.)

