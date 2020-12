Oplotničan Nik Škorjanc se predstavlja z e-razstavo Narava v ognju

Mlad in perspektiven Oplotničan Nik Škorjanc, sicer dijak Gimnazije Slovenske Konjice, se tokrat predstavlja z e-razstavo, ko jo je naslovil Narava v ognju. Ogledate si jo lahko na Facebook strani MC Patriot in na Instagram profilu Mladinskega centra Dravinjske doline.

Nik je avtor petih knjig, treh slikanic in dveh pesniških zbirk, izdanih v samozaložbi. Predstavljen je delček razstave, ki je objavljena tudi v njegovi istoimenski pesniški zbirki. Razstavo je navdihnilo tekmovanje iz biologije, kjer se je Nik podrobneje spoznal s človeško ribico. »Še posebej me je impresionirala malomarnost ljudi, zaradi katere je človeška ribica ogrožena. Tako sem se odločil, da pripravim razstavo, s katero bom ljudem predstavil problem onesnaževanja okolja. Upodobil sem štiri živalske vrste, ki so že, ali pa bodo kmalu postale ogrožene. To so človeška ribica, netopir, kozorog in čebela,« je povedal Nik.