OPLOTNICA Svetniki o denarju za sanacijo plazov znova danes

Oplotniški občinski svetniki so na seji prejšnji ponedeljek razpolovili dnevni red. Drugi del seje, na kateri bodo govorili o sanaciji po poletnih neurjih, bo tako danes.

Svetniki Liste za boljši jutri so namreč predlagali, da iz dnevnega reda izločijo razpravo o rebalansu proračuna in s tem povezano razpravo o investicijskih projektih sanacije plazov, ki so se na Oplotniškem sprožili ob poletnih ujmah.

Kot je povedal svetnik omenjene liste Aleš Veber, želijo več časa za natančnejši pregled investicijske dokumentacije in rebalansa, s katerim približno pol milijona evrov namenjajo sanaciji škode po poletnih neurjih.

Predlog so svetniki podprli, drugi del seje z razpravami o rebalansu in projektih sanacije plazov je tako načrtovan za danes. Medtem so si svetniki plazove ogledali tudi na terenu, so se dogovorili.

Župan Matjaž Orter s tako odločitvijo ni bil najbolj zadovoljen, saj je prepričan, da je bilo za pregled gradiva dovolj časa.

Poudaril je, da se s sprejemom rebalansa in investicijske dokumentacije mudi, saj lovijo roke za prijavo na ugodno posojilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada, s katerim bi radi poplačali gradbena dela.

Daljše poročilo z zadnje seje preberite v tiskanih NOVICAH.

(NK)