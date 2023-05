Oplotnica praznuje: na svečani akademiji priznanji kmečkim ženam in vinogradnikom

V Oplotnici je bila sinoči osrednja slovesnost ob prazniku občine.

Ob prijetnem kulturnem programu, ki so ga zasnovale vse generacije Oplotničanov, so podelili tudi občinska priznanja. Župan Matjaž Orter je priznanji izročil predstavnicama Društva kmečkih žena in Vinogradniškega društva Oplotnica. Sledila je še prireditev ob 30. obletnici vinogradniškega društva.

Praznujejo ves konec tedna

Ob prazniku Občine bo v Oplotnici sicer pester ves konec tedna: danes bodo obeležili 70. obletnico Društva upokojencev in priredili srečanje starejših občanov, poleg več športnih dogodkov bo nocoj še koncert domačega Moškega pevskega zbora in Jana Plestenjaka, jutri, v nedeljo pa prirejajo zabavo pod šotorom s predstavitvijo domačih obrti, kulturnikov, kulinarike in glasbo.

Podrobneje o dobitnikih priznanj pišemo v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE, kjer lahko naslednji teden preberete tudi reportažo s prazničnega dogajanja. (NK)

