Oplotnica: mineva 80 let od ustanovitve partizanske tiskarne Tehnika Mernik

Pred osmimi desetletji je v gozdovih nad Oplotnico začela delovati partizanska tiskarna. Jubilej so obeležili s spominskim pohodom in slovesnostjo v Oplotnici.

Avgusta bo minilo 80 let, odkar so v gozdovih nad Oplotnico ustanovili partizansko tiskarno. Poimenovali so jo Tehnika Mernik.

Ob obletnici so pri Občinski organizaciji borcev za vrednote NOB, ki jo vodi Maja Valenčak, pred dnevi pripravili spominski pohod do novega obeležja in nadaljevali slovesnost v oplotniški dvorani Rudija Žnidariča, kjer jim je župan Matjaž Orter ob jubleju izročil spominsko plaketo.

Osrednji govornik na slovesnosti je bil zgodovinar Stane Kocutar, ki je zbranim orisal delovanje partizanske tiskarne in njen pomen, pa tudi nekaj zanimivosti je nanizal.

Natisnili 800 tisoč listov



Najprej je tiskarna delovala v manjši zemljanki v Koritnem, kasneje so zgradili večjo barako v težko dostopnem jarku na območju Božjega. Bila je skrbno varovana in dobro skrita, v njej je delovalo približno 20 ljudi.

Tiskali so potisne lističe, letake, brošure, glasila, vesti z bojišč in propagandni material, natisnili so celo pesmarico, skupaj približno 800.000 listov različnih večinoma propagandno-informativnih publikacij. Času primerna je bila tudi oprema z dvema pisalnima strojema, nekaj razmnoževalnimi stroji in radiem, kjer so poslušali poročila in zbirali informacije, ter nekaj druge opreme. Papir za tiskarno so domači aktivisti tihotapili z Dunaja.

Čeprav je Tehnika Mernik delovala le nekaj mesecev, od avgusta 1944 do osvoboditve v maju 1945, je v tem času odigrala pomembno vlogo v tem delu Pohorja. Da je lahko delovala varno in učinkovito, so bili v veliki meri zaslužni kmetje v njeni neposredni bližini. Za material, raznašanje gradiva in dobavljanje informacij so skrbeli aktivisti iz Oplotnice, Kota, Keblja, tudi iz Slovenskih Konjic, okoliški kmetje pa za hrano.

Prvi pohod do novega spomenika

Pred slovesnostjo so se podali na spominski pohod do novega obeležja tej partizanski tiskarni v Božjem. Prvo obeležje so na mestu, kjer je delovala tehnika Mernik, postavili leta 1981. Leta 2007 je bila obeležju dodana spominska plošča, lesena odprta knjiga, a jo je neurje lani poleti uničilo. Zdaj so na veliko veselje OO za vrednote NOB Oplotnica uredili novo obeležje, granitno skalo, ki bo lažje kljubovala vse bolj muhastemu vremenu. Zraven so namestili še tablo z zgodovinskimi podatki, ki bo še naprej pričala o pomenu te pohorske tiskarne.

Nina Krobat, Foto: Anže Filipič in OO NOB Oplotnica