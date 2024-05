Oplotnica najbolj poplavljena v včerajšnjem neurju

Močno deževje je včeraj zgodaj popoldne zajelo Štajersko. Vse kaže, da je bilo na našem območju najhuje na Oplotniškem. Gasilci iz Oplotnice so s pomočjo gasilcev s Keblja, Laporja in Slovenska Bistrica in občinskega štaba Civilne zaščite v kratkem času (slabe pol ure) zabeležili kar 15 intervencij, na terenu je bilo skoraj 50 gasilcev. O intervencijah poročajo tudi gasilci z Zreškega in Konjiškega.

Povsod so črpali vodo iz objektov, čistili ceste ter propuste in s tehničnimi posegi na več mestih preusmerili meteorno vodo od objektov, ki jih je le-ta ogrožala. Na več mestih so se usuli manjši plazovi.

Foto: bralci, PGD Oplotnica in Zreče