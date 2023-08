Oplotnica: dobrodelno zbiranje in akcija ‘Pomagajmo’

Tudi v občini Oplotnica je na pobudo Vinogradniškega društva Oplotnica stekla akcija ‘Pomagajmo’. Zbirali so sredstva za vse ljudi, ki so utrpeli škodo po letošnjih poplavah.

V akciji so zbirali čistila, hrano, vodo, hrano za živali ter opremo in oblačila za otroke. Donirali so tudi otroški voziček, ki ga je podarila mlada družina, ki ga ne potrebuje več.

Sodelovala so društva, zasebniki ter podjetniki, med zbiratelji je bila tudi enota Karitasa iz Oplotnice. Vse zbrano so odpeljali v Slovenj Gradec, za organizacijo prevoza pa je poskrbel podjetnik Strnad.

V občini so hvaležni vsem dobrim ljudem, ki so takoj priskočili na pomoč ter donirali po svojih najboljših močeh.

Pomoč 11 letnega Patrika

V akcijo zbiranja pomoči za prizadete v poplavah se je vključil tudi 11 letni Patrik Pirš iz Oplotnice. Patrik je v tednu dni zbral skoraj eno tono humanitarne pomoči in šolskih potrebščin.

Šolske potrebščine je prevzel ravnatelj Osnovne šole Črna na Koroškem Mitja Pranjič. Iskreno se mu je zahvalil za donirane potrebščine in mu obljubil, da ga bodo zagotovo povabili na šolo, ko se bodo razmere umirile.

Nato je sledila pot do skladišča Civilne zaščite, kjer sta že čakala poveljnik Dominik Juroš in predstavnik 72. brigade Slovenske vojske, ki je nastanjena v Mežici. Poveljnik Civilne zaščite je Patriku razložil, kako poteka delo v skladišču, in ga odpeljal v helikopter Nemške vojske, kjer je lahko sedel na pilotski stol. Pilot mu je z veseljem odgovoril na vsa vprašanja, predsednik pa je igral vlogo prevajalca.

Poveljstvo brigade mu je razkazalo in prikazalo njihovo poslanstvo na Koroškem in ga po Mežici popeljalo s sanitetnim valukom. Sam poveljnik brigade pa je Patriku v znak hvaležnosti podaril našitek 72. brigade, ki ga je snel s svoje uniforme.

Pri zbiranju so Patriku pomagali številni posamezniki in institucije. Vsi so pokazali, da imajo veliko srce in jim ni vseeno za soljudi. Za pomoč se jim iz srca zahvaljujejo. (T. V.)

1 od 6