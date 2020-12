OOZ Šmarje pri Jelšah: Razdelili več kot 80.000 mask

Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah je v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo med samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi razdelila nekaj več kot 80.000 zaščitnih mask.

Na Javni poziv samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi za brezplačno dodelitev zaščitnih mask Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se je na območju UE Šmarje pri Jelšah do zaprtja poziva prijavilo okoli 350 podjetij. Kot so sporočili iz Območne obrtno-podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah nekateri od teh po preveritvah, ki so se izvajale glede vnesenih podatkov in predvsem zaradi neustreznega števila zaposlenih, do mask niso bili upravičeni. Vsem podjetjem, ki so pogojem ustrezali, in so se odločili prevzeti maske, pa so le-te bile na tem območju za razliko od nekaterih večjih krajev po Sloveniji, kjer so mnogi ostali praznih rok, razdeljene. »Veseli nas, da je večina sprejela to državno pomoč odprtih rok in verjamemo, da bodo te maske vsaj delno odnesle skrb za zaščito za nekaj časa. Tudi najmanjši obrtniki in podjetniki se očitno zavedajo, da je varstvo pri delu pomembno, kar je pokazal tudi odziv na poziv ministrstva, ki ga je bilo potrebno zaradi prevelikega števila predčasno zaključiti,« je izpostavila Alenka Ratej iz OOZ Šmarje pri Jelšah.

Glede na to, da je razdelitev potekala v zahtevnem obdobju, so se na Območni obrtno-podjetniški zbornici Šmarje pri Jelšah trudili, da jo izvedejo čim bolj varno in na podjetnikom prijazen način. Maske so razdeljevali na treh lokacijah, na sedežu v Šmarju, v Gasilskem domu Imeno in v IC Prah v Rogaški Slatini. »Ob tem se iskreno zahvaljujemo gasilcem za prostor in vsem na IC Prah za prostor pa tudi pomoč pri delitvi. Trudili smo se zmanjšati prehajanje med občinami vsaj do neke optimalne mere in zahvaljujemo se tudi vsem, ki so na prevzem prišli, da so se držali vseh navodil,« še dodaja Ratejeva. (K. C.)