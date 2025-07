Cankarjeva je še eden od kotičkov, kjer se trudijo, da bi Celjanom popestrili poletne večere. Prvo julijsko soboto je tako v okviru Cankarjevih poletnih glasbenih večerov nastopil stari znanec slovenskih in evrovizijskih odrov, Omar Naber. Sicer pa so na svoji ploščadi že v prvih nekaj poletnih vikendih gostili številne kakovostne in raznolike glasbenike. Foto: Organizator.



