Olimpijska bakla včeraj obiskala Makole

Vse bližje so poletne olimpijske igre v Parizu. V ta namen poteka aktivnost »S slovensko baklo do olimpijskih sanj«. Z njo tudi letos širijo vrednote olimpizma, povezujejo ljudi iz vseh koncev države in navdušujejo vse udeležence trimesečne poti. S tem želijo našim športnikom in športnicam, ki bodo v času iger zastopali barve Slovenije, vliti dodano moč in motivacijo še pred otvoritveno slovesnostjo. Bakla je včeraj pripotovala v občino Makole – na veliko nogometno igrišče, kjer je navzoče pozdravil župan občine Franc Majcen. Nekaj besed je občinstvu namenil tudi častni gost, olimpijec Jože Gazvoda. Okoli nogometnega igrišča si je baklo predalo 25 nosilcev iz različnih društev občine Makole – Vrtec Otona Župančiča, OŠ Makole, Športno društvo Stopno, Športno društvo Makole, Športno društvo Ložnica, Planinsko društvo Makole, Pikado klub Lovrek, Športna zveza Makole, Društvo upokojencev Makole, in v zadnjem krogu tudi predstavniki občine Makole.

1 od 7

Olimpijska bakla bo v ponedeljek 1. julija ob 18. uri pripotovala v Poljčane in v torek 2. julija ob 16. uri še v Slovensko Bistrico. (GA, Foto: pariz2024.olympic.si)