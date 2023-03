Okvara na plinovodu, Slovenska Bistrica in Zreče brez plina

Kaže, da nocoj (27.3.) plina na območju občin Slovenska Bistrica in Zreče še ne bo. Na območju Pragerskega je namreč prišlo do poškodbe na prenosnem omrežju zemeljskega plina. Sanacija poškodbe poteka. Podrobnosti spodaj.

20.08 Družba Petrol je objavila sporočilo za javnost. Petrol kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Slovenska Bistrica, je bil s strani operaterja prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. obveščena, da je danes 27.3.2023 na območju Pragerskega v Občini Slovenska Bistrica, prišlo do poškodbe na prenosnem omrežju zemeljskega plina, zato je dobava plina prekinjena na celotnem območju občine Slovenska Bistrica.

Operater prenosnega sistema odpravlja poškodbo, vendar le-ta danes še ne bo sanirana.

Družba Petrol d.d., Ljubljana, kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Slovenska Bistrica odjemalcem zagotavlja, da bo preko svoje dežurne službe takoj po prekinitvi, v najkrajšem možnem času ponovno vzpostavila normalno obratovalno stanje na distribucijskem omrežju.

19.20 Podjetje Plinovodi je na svoji spletni strani objavilo obvestilo o poškodbi prenosnega plinovoda R14 pri Pragerskem. V obvestilu navajajo, da je operater prenosnega sistema plina je začel s takojšnjo sanacijo poškodbe na prenosnem plinovodu pri Pragarskem. Cilj je čim prejšnja ponovna vzpostavitev oskrbe s plinom na zadevnem območju.

Pričakovati je, da bo sanacija izvedena v toku noči na torek. O napredku sanacijskih del bo operater sproti obveščal na svoji spletni strani.

19.15 Iz Petrola so sporočili, da je na območju Pragerskega prišlo do večje okvara na plinovodu. Občani Slovenske Bistrice bodo brez plina do nadaljnjega, zelo verjetno danes plina še ne bo, čeprav napako odpravljajo. Informacija je še neuradna.

19.20 Prav tako so nas o tem, da so pravkar ostali brez plina, obvestili iz Zreč. Adriaplin je sporočil, da je prišlo do poškodbe prenosnega plinovoda v Občini Zreče, zaradi katere so motnje v dobavi v vsej občini.

Upravljalci priporočajo, da uporabniki izklopijo plinske naprave in zapro glavno pipo pred plinomerom. S tem bo dosežena največja varnost ob ponovni distribuciji zemeljskega plina. O zagonu bodo uporabnike obvestili na običajen način (e pošta, spletna stran).

Petrol je napovedal, da bodo kmalu poslali uradno sporčilo o stanju in delih na odpravi napake.

Naslovna fotografija je simbolična.