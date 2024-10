Okusne testenine na hitro

Sestavine za 4 osebe:

500 g poljubnih testenin

200 g rezin pancete

200 g rezin pršuta

3 stroke česna

250 ml sladke smetane

sol in poper

Priprava:

korak:

Pristavimo vodo za testenine, ki jo obilno solimo. Mi smo uporabili votle špagete, ki so jih Italijani poimenovali bucatini, saj se smetanova omaka lepo ujame v luknjice. Testenine skuhamo po navodilih na embalaži, mi smo jih kuhali osem minut, kar je bilo ravno dovolj za pripravo omake.

korak:

Rezine pancete in pršuta narežemo na koščke. V veliki ponvi nekaj minut na manjšem ognju počasi pražimo panceto, da spusti okusno maščobo. Ko začnejo koščki pancete temneti, jim dodamo koške pršuta ter med mešanjem pražimo kakšno minuto, da se sprosti značilni okus pršuta.

korak:

Nato dodamo še nasekljan česen, premešamo in malce počakamo, da česen zadiši ter vse skupaj zalijemo s sladko smetano, obilno popramo ter premešamo. Soliti ni potrebno, saj sta panceta in pršut že sama po sebi precej slana. Ko omaka zavre, ji dodamo kuhane testenine (al dente) in nekaj žlic vode v kateri so se kuhale testenine, ter vse skupaj dobro premešamo in postrežemo.

Ta enostavna, a sila okusna omaka za testenine, je prepričala že mnogo ljubiteljev testenin.