»Ne kuhajte kosila, ampak se udeležite dogodka Okusi Evrope!«, je slogan, s katerim so minulo soboto vabili obiskovalce na Mestno tržnico Celje. Obiskovalci so lahko prigriznili slane in sladke dobrote ter celo degustirali pivo. Dogodek sta organizirala Europe Direct Savinjska in Celjski mladinski center. Foto: Uroš Urlep.

