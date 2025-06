Okus po poletju: gin, rum in koktajli

Pozabite na vprašanje: pivo ali vino? Tokrat so bili na tapeti gin, rum in koktajli. Na Krekovem trgu je namreč minuli vikend potekal Knežji festival gina in ruma. Glasba je odmevala z mešalne mize, slišalo se je trkanje kozarcev, Celjani in okoličani pa so svoj vikend preživeli malo drugače ter se tako pripravili na brezskrbno poletje, ki je praktično že tu.

Ko smo glavne organizatorje, Klub študentov Občine Celje (KŠOC) vprašali, kaj lahko obiskovalci od festivala pričakujejo, smo od Ines Gabriel, nekdanje predsednice kluba, ki danes deluje predvsem kot podjetnica – ponudnica vafljev, palačink in drugih dobrot, dobili takle odgovor: »Pester izbor ginov in rumov, kreativne koktejle ter vrhunsko ulično kulinariko. Obiskovalce čakajo pokušine, ideje za poletne zabave in sproščeno vzdušje.«

Se je to tudi uresničilo? To pa preberite v reportaži, ki vas čaka v aktualni številki časopisa Celjan, kjer si lahko ogledate tudi več fotografij. (MH)