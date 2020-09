OKREŠELJ Gradnja Frischaufovega doma spomladi

Pisali smo že o začetku obnove Frischaufovega doma na Okrešlju, ki je pogorel pred dobrimi devetimi meseci. Lastnik doma Planinsko društvo Celje-Matica je julija pridobilo gradbeno dovoljenje, pred kratkim pa so se s projektom prijavili na razpis gospodarskega ministrstva za podporo planinski, športni in rekreacijski infrastrukturi.

Člani planinskega društva so medtem očistili pogorišče in opravili manjša pripravljalna gradbena dela, ta teden naj bi že pripravili teren za temeljno ploščo. S pomočjo helikopterske enote Slovenske vojske (na sliki, foto: Andraž Purg) so na Okrešelj prepeljali večjo količino materiala, izvajalca bodo predvidoma izbrali pozimi, začetek gradbenih del načrtujejo spomladi.

PŠ