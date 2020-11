Okrasno koprivo vzgajamo predvsem zaradi zanimivih raznobarvnih listov. Listi so atraktivno obarvani in raznoliko oblikovani, celorobi ali grobo nazobčani, ravni ali valoviti, lahko pa tudi globoko krpasto narezani. Okrasna kopriva uspeva tako v senčni, kot na sončni strani. Potrebuje razmeroma veliko vode. Za svojo rast potrebuje toploto, svetlobo, odcedna tla in zadostno količino vode. Rastline, posajene na sončni legi, potrebujejo več vode, vendar so listi bolj barviti. Z vršičkanjem v prvem rastnem obdobju spodbudimo rast stranskih poganjkov in s tem dosežemo nižje ter bolj goste rastline.

Poleti je okrasna kopriva rada zunaj, ko pritisne prvi mraz pa jo prestavimo na toplo. Čez zimo bo morda postala bolj enotne barve, tudi spodnji listi včasih odpadajo, vendar z novimi pomladnimi podtaknjenci bo zopet zasijala v vsej svoji pisani lepoti.

1 od 4