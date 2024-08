OI Pariz: slovenski rokometaši domov brez medalje

Slovenska olimpijska odprava se bo iz Pariza vrnila s tremi medaljami (zlatima Andreje Leški in Janje Garnbret, ter srebro Tonija Vodiška). Med glavne slovenske športne junake so se vpisali tudi rokometaši, ki pa so po današnjem porazu proti Špancem z 22:23 v boju za bron na koncu ostali na nehvaležnem 4. mestu. K izjemnemu uspehu slovenske izbrane vrste je svoj delež dodala tudi celjska rokometna šola. Kar enajst tokratnih reprezentantov je namreč vsaj del svoje športne poti preživelo v Rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško.

‘Domači igralci’, ki so v Celju začeli svojo rokometno pot oz. tja prišli pred svojim petnajstim letom, so Blaž Blagotinšek, Blaž Janc (Sevnica), Urh Kastelic (Krško), Tilen Kodrin, Urban Lesjak in Borut Mačkovšek (Izola). Samo v članski ekipi so celjski dres nosili Klemen Ferlin, Kristjan Horžen, Domen Novak, Aleks Vlah in Miha Zarabec. V strokovnem štabu reprezentance je bil aktualni klubski zdravnik dr. Sašo Djurić, v preteklosti pa sta dres Celja nosila tudi selektor Uroš Zorman in njegov pomočnik Luka Žvižej. (Jure Mernik)

Foto: Filip Barbalić