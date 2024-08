OI Pariz: slovenske odbojkarje domov poslali Poljaki

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na olimpijskih igrah v Parizu obstala v četrtfinalu. Danes so bili z 1:3 v nizih boljši Poljaki. Slovenci, med katerimi sta bila tudi Bistričana, brata Tonček in Žiga Štern, so tako prvi olimpijski nastop končali s tremi zmagami v skupinskem delu, kjer so ugnali Kanado, Srbijo in Francijo.

V zadnjih petih medsebojnih dvobojih so Slovenci dvakrat slavili, Poljaki pa trikrat, vključno na zadnjih dveh dvobojih na Wagnerjevem memorialu in zaključnem turnirju lige narodov. V rednem delu lige narodov so sicer na prvem turnirju Slovenci zmagali s 3:0.

Foto: Filip Barbalić