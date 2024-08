OI Pariz: Klara Lukan 22. na 5.000 metrov

Na olimpijskih igrah v Parizu so se začeli boji na atletski stezi. Prvi nastop med tremi člani celjskega Kladivarja je v teku na 5.000 metrov opravila Klara Lukan. V svoji kvalifikacijski skupini je s časom 1:09,61 pritekla na 12. mesto, skupno pa je to zadoščalo za 22. mesto med 41 tekmovalkami. V finale je napredovalo po osem atletinj iz vsake skupine.

Tina Šutej v skoku s palico in Matic Ian Guček v teku na 400 metrov z ovirami bosta tako kot glavni slovenski atletski adut, Ptujčan Kristjan Čeh, v prvem krogu oz. kvalifikacijah nastopila po koncu naše redakcije. Lukanova bo tekla še na 10.000 metrov.

Foto: zajem zaslona