Ohrovt s krompirjem

Sestavine za 4 osebe:

pol glave ohrovta

4 krompirji

1 velika čebula

3 stroki česna

žlica masti ali malo olivnega olja

sol in poper

Priprava

1. korak:

Ohrovtu izrežemo kocen in ga narežemo na poljubno velike rezine ali krpice. Krompir olupimo, narežemo na manjše rezine in skuhamo v slani vodi.

2. korak:

Čebulo sesekljamo in prepražimo na maščobi, dodamo sesekljan česen, počakamo, da zadiši, dodamo še narezan ohrovt, solimo, popramo in premešamo ter zalijemo z malo vode, le toliko, da preprečimo, da bi se zelenjava na dnu zažgala. Pokrijemo in pustimo, da se jed duši.

3. korak:

Ko je krompir kuhan, ga skupaj z malo vode v kateri se je kuhal, primešamo podušenemu

ohrovtu. Vse skupaj dobro premešamo in malo pomečkamo s kuhalnico, da se del krompirja razpusti in jed postane primerno gosta. Mnoge gospodinje to jed rade popestrijo s prepraženo slanino.

Ta preprosta, a zdrava in okusna jed, je bila nekoč pogosto na jedilniku ljudi v naših krajih,

včasih kot priloga in včasih kot glavna jed skupaj s kranjsko ali kakšno drugo kuhano klobaso.