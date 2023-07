OFEM: ‘olimpijski ogenj’ je v Mariboru prižgal Konjičan Tim Marovt

Z otvoritveno slovesnostjo se je včeraj uradno začel Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) v Mariboru. ‘Olimpijski ogenj’ je prižgal Konjičan Tim Marovt. Pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) so zapisali, da gre za športnika, ki je lahko v navdih vsakomur. Ogenj miru bo v štajerski prestolnici gorel do sklepnega dejanja, ki bo v soboto, 29. julija, ko bodo štafeto predali naslednji državi gostiteljici OFEM.

V Mariboru se bo ta teden v enajstih športnih panogah merilo več kot 2.400 mladih športnic in športnikov iz 48 držav. Gre pa za največje večpanožno športno tekmovanje v Evropi in največji športni dogodek za mlade športnike, stare od 14 do 18 let. Tekmovanja si obiskovalci lahko ogledajo brezplačno. (Jure Mernik)

Foto: Aleš Fevžer

